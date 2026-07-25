Već dugo se priča o mogućem povratku Alena Smailagića u Partizan posle dve godine, ali se u priču umešao još jedan klub.

Prema saznanjima portala "Basketball Sphere", Galatasaraj je srpskom centru ponudio ugovor vredan 1,2 miliona evra, čime je dodatno zakomplikovana situacija oko njegovog narednog kluba.

Smailagić je i dalje pod ugovorom sa Virtusom, ali italijanski klub ima opciju da jednostrano raskine saradnju. U tom slučaju morao bi da mu isplati 300.000 evra obeštećenja.

Iako taj iznos nije zanemarljiv, u Bolonji procenjuju da bi time rasteretili budžet, jer bi centar u narednoj sezoni trebalo da zaradi više od milion evra. Finansijska situacija u klubu dodatno je u fokusu nakon što je Trent Frejzer postao najplaćeniji igrač ekipe

Smailagić je u Partizanu igrao od 2021. do 2024. godine. Posle toga je nastupao za Žalgiris, da bi se potom prošle godine preselio u Bolonju.

Sada se nalazi pred važnom odlukom. Nema sumnje da bi "grobari" ponovo voleli da ga vide u crno-belom dresu, ali je ponuda iz Turske finansijski veoma primamljiva, pa ostaje da se vidi šta će odabrati.