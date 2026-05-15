Izvesno je da će KK Partizan pretrpeti brojne kadrovske promene, a spekuliše se da bi mogli da vrate svoja dva bivša igrača, Zeka Ledeja i Alena Smailagića.

Ipak, prema poslednjim informacijama, Ledej nije u planovima crno-belih, javlja Mozzart Sport.

Pomenuti portal navodi da za razliku od Ledeja, povratak Alena Smailagića u Partizan deluje realnije. Smailagić ovog leta postaje slobodan igrač po isteku ugovora sa Virtusom iz Bolonje, a sportski sektor kluba prati njegov status.

Pored Smailagića, Partizan već je doveo Žofrija Lovernja, dok su pregovori sa drugim bivšim igračima poput Jana Veselog završeni jer je Čeh odlučio da se penzioniše.

Glavni fokus kluba trenutno je dovođenje Armonija Bruksa, koji bi, uz Karlika Džonsa, trebao da čini okosnicu tima ovog leta.