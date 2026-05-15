Ipak, jedan osvrt na ovaj podvig objavljen u "Jutarnjem listu" naišao je na oštru reakciju Ace Petrovića.

Reč je o specifičnom delu članka koji je privukao pažnju brata legendarnog Dražena Petrovića. Njemu je zasmetao pasus u kojem se navodi kako danas nema trenera koji ne govori o modernim košarkaškim trendovima, insistirajući na maksimalnom intenzitetu igrača tokom čitave utakmice i tempu kojim se slama otpor rivala.

- Ne postoji trener koji danas neće trabunjati o modernoj košarci, o punom intenzitetu koji se traži od igrača u svih 40 minuta, u ritmu sa kojim se lome protivnici - stoji u delu teksta.

Petroviću je to jako zasmetalo.

- Kako jednom rečju uvrediti sve trenere koji se ne zovu Pedro Martinez. To je uspelo novinaru koji je konstatovao da svi ostali treneri samo trabunjaju kada je u pitanju moderna košarka. Dragi Tvrtko, stvarno si prevršio svaku meru - napisao je Aca Petrović na društvenoj mreži "X".

Ostaje da se vidi da li će biti odgovora...