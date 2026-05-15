Nikolas Spanos je uspeo da potpiše ugovor o zastupanju sa Micićem, ali je ta saradnja trajala rekordno kratko. Samo dva dana nakon potpisivanja, Vasilije Micić je obavestio grčkog agenta da prekida svaki odnos sa njim.

Na kraju je istorijski transfer u Hapoel Tel Aviv realizovao španski super-agent Igor Krespo, poznat po tome što zastupa Nikolu Mirotića, a koji blisko sarađuje sa agencijom Matana Simana Tova i Daga Nojštata, zaduženom za imena poput Denija Avdije i Tea Maledona. Suština tužbe leži u agentskoj proviziji – dok je Igor Krespo regularno naplatio svoj deo od Hapoela po potpisivanju ugovora, Nikolas Spanos tvrdi da mu pripada značajna odšteta. Grčki agent insistira na tome da ga činjenica da je Vasilije Micić prvobitno stavio paraf na ugovor sa njim obavezuje na plaćanje provizije, bez obzira na to što je ekspresno dobio otkaz i što je posao sa klubom završio drugi menadžer.

Srpski plejmejker, koji važi za najskuplje pojačanje u istoriji Hapoela iz Tel Aviva, sada se suočava sa tužbom teškom između 400.000 i 600.000 dolara. Ono što dodatno komplikuje situaciju je činjenica da Nikolas Spanos nije stranac u taboru "crvenih", s obzirom na to da zastupa nekoliko bitnih igrača u trenutnom sastavu...

Pitanje je samo da li će se ovaj "rat agenata" preko leđa najboljeg igrača završiti nagodbom ili će sud u Ženevi morati da preseče u korist jedne od strana.

Podsetimo, Vasilije Micić je bio deo agencije Miška Ražnatovića, ali je odlučio da krene drugim put.

Srbin nije igrao dobor ove sezone, ali je i pored toga već najavljeno da će i naredne godine biti deo ovog tima.