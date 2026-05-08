Košarkaši Hapoela završili su sezonu u Evroligi porazom od Real Madrida u plej-ofu. Izraelski tim je izgubio sa 3:1 u seriji, pa je debitantsku sezonu u elitnom takmičenju okončao u četvrtfinalu.

Imao je vlasnik Ofer Janaj velike ambicije letos, što potvršuje dolazak Vasilija Micića kao lidera ovog projekta. Srpski plejmejker nije odigrao ovu sezonu na najvišem nivou i daleko je od najbolje forme iz vremena kada je nastupao za Efes.

Često je kritikovan od strane Izraelaca, ali ne mora da brine za svoju budućnost. Portal Walla sport je odmah posle eliminacije od Reala saznao da Srbin neće menjati klub.

Oko njegovog statusa nema nikakve dileme, kao ni kada je u pitanju Ilajdža Brajant. Amerikanac je nedavno potpisao novi ugovor sa Hapoelom, a očekuje se da to uskoro učine Den Oturu i Tai Odijase, čime bi centarska pozicija bila rešena.

Hapoel želi da zadrži i Krisa Džonsa, koji je na meti Crvene zvezde. Na izlaznim vratima su Džonatan Motli i Jam Madar, a klub bi mogao da napusti i Kolin Malkolm, uprkos tome što ima ugovor do 2028. godine.