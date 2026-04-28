Košarkaš Valensije Žan Montero izveo je najbolji potez u Evroligi ove sezone.

Evroliga je potvrdila da je priznanje otišlo u ruke košarkaša Valensije, dok će Vasilije Micić ovaj trenutak verovatno pamtiti kao jednu od najvećih neprijatnosti u karijeri.



Sve se desilo u produžetku meča protiv Hapoela, kada je Montero preuzeo odgovornost i spektakularnim driblingom prvo izbacio Micića iz igre, a zatim ga i bacio na parket.

Iz te situacije je u poslednjim sekundama napada pogodio trojku i tako zapečatio potez koji je proglašen za najbolji u sezoni.



