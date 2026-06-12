Njegov Dubai je savladao Partizan u Beogradu sa 83:81 i sa 3:1 u seriji došao do trofeja u regionalnom takmičenju.

Musa je dao važan doprinos na ovoj utakmici, ali i u celoj seriji i pokazao zbog čega je najvažniji igrač tima.

Posle meča u Areni je izneo prve utiske, a govorio je i o utakmici između Kanade i Bosne i Hercegovine na Mundijalu, koja je u toku.

- Neverovatan je osećaj, biti deo istorije je neverovatno. Mislim da je ovo početak nečeg velikog. Čuo sam da je 1:0 i to na 20 sekundi pre kraja utakmice, tako da su mi pomešana osećanja - rekao je Džanan Musa.