- Panatinaikos najavljuje završetak saradnje sa Filipom Đuričićem. Tri godine je bio ključni igrač 'zelenih', kao deo tima koji je osvojio Kup Grčke 2024. godine, a nosio je i kapitensku traku. Filipe, hvala ti na svemu i želimo ti sve najbolje u karijeri - naveo je Panatinaikos.



Srpski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Herenven, Benfiku, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdoriju, Benevento i Sasuolo.

Đuričić je u dresu reprezentacije Srbije odigrao 44 utakmice i postigao pet golova.

Panatinaikos je sezonu završio na četvrtom mestu na tabeli grčkog prvenstva.