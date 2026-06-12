Košarkaši Partizana ostali su bez titule u ABA ligi. Crno-beli su u četvrtoj utakmici finala poraženi od Dubaija rezultatom 83:81, pa je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 3:1 u seriji došao do titule u regionalnom takmičenju.

Pokušao je tim Đoana Penjaroje pred svojim navijačima da izbori majstoricu, ali je na kraju morao da preda krunu protivniku koji je tako osvojio prvi trofej u istoriji kluba.

Partizan je jako loše počeo utakmicu. Mučili su se domaći na oba kraja parketa, što su izabranici Aleksandra Sekulića maksimalno iskoristili. Morao je Penjaroja u ranoj fazi da traži tajm-aut, nakon čega su njegovi igrači polako počeli da hvataju ritam.

Nakon trojke Osetkovskog su crno-beli prvi put poveli, ali je na kraju prve četvrtine vodio 23:21.

Nikako domaćin nije mogao da pronađe ritam u odbrani, ali su dobre napadačke produkcije Karlika Džonsa i Isaka Bonge održavale egal. Posle velike borbe su gosti na poluvreme otišli sa poenom prednosti - 40:39.

U trećoj utakmici su se uključili Sterling Braun sa jedne i Džanan Musa sa druge strane. Partizanov bek je konačno počeo da pogađa svoje šuteve, dok je reprezentativac BiH trojkama dao veliki doprinos svojoj ekipi. Imali su crno-beli u jednom trenutku i tri poena prednosti, ali su se gosti odmah vraćali.

Na početku poslednje četvrtine je Partizan poveo poenima Brauna, ali je potom sve do kraja meča bio u zaostatku. U ključnom momentu se pojavio Aleksa Avramović koji je svojim poenima doneo Dubaiju šest poena prednosti.

Nisu se crno-beli predvali i sa pet vezanih poena Bonge su prišli na minus jedan. Do kraja je viđena prava drama u kojoj je domaćin na sve načine pokušavao da okrene rezultat, ali su ga brojni promašeni otvoreni šutevi i ofanzivni skok protivnika skupo koštali.

Sve je stalo u poslednjih 14 sekundi. Kabengele je fauliran, ali je prijavio povredu i Avramović je umesto njega izveo dva slobodna bacanja. Oba puta je srpski reprezentativac bio precizan i time je utakmica rešena. Karlik Džons je promašio polu-distancu, gosti su se odbranili i tako stigli do istorijske titule.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je upravo Avramović sa 15 poena. Kabengele je dodao 14, dok su Džastin Anderson i Mekinli Rajt ubacili po 12. Kod Partizana najbolji Bonga sa 16 poena, Braun ga je pratio sa 14, Džekiri i Fernando po 12, dok su Džons i Osetkovski meč završili sa po deset poena.

Partizan je tako na neslavan način završio veoma lošu i turbulentnu sezonu u kojoj nije uspeo da osvoji nijedan trofej.

PARTIZAN - DUBAI 81:83 (21:23, 18:17, 20:20, 22:23)

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić, Josip Radojković

Partizan: Džons, Vašington, Osetkovski, Nakić, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.

Dubai: Dangubić, Avramović, Prepelič, Bertans, Anderson, Kondić, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo

Četvrta četvrtina

Kraj! Dubai je šampion ABA lige!

40. minut - Precizan Kabenele sa penala. Uzvraća Fernando istom merom. Zatim Avramović pogađa oba.

39. minut - Važni poeni Sterlinga Brauna. Ne predaje se Partizan. Ne greši Mekinli Rajt sa polu-distance. Zatim trojka Brauna za izjednačenje.

38. minut - Pogađa Bertans iz driblinga. Još jednom poentira Letonac.

37. minut - Nije uspeo Džons da pogodi trojku, ali je Braun popravio to iz ofanzivnog skoka. Tajm-aut traži Sekulić. Bonga polovičan sa penala i ponovo je nerešeno.

36. minut - Ponovo pogađaju gosti posle ofanzivnog skoka. Na drugoj strani brzi poeni Džekirija.

35. minut - Avramović je promašio trojku, ali je Kamenjaš na neverovatan način to popravio. Beži lopta Karliku Džonsu i Avramović to koristi za lake poene. Bonga precizan na obruču (68:71).

34. minut - Pogodio je Bonga oba bacanja i prekinuo seriju gostiju. Zatim Nemac pogađa trojku i Partizan prilazi na poen zaostatka.

33. minut - Nesportski faul Brauna. Avramović siguran sa penala. Zatim pogađa Kamenjaš na asistenciju Avramovića. Još jedan pogodak srpskog reprezentativca, Penjaroja mora da traži tajm-aut.

32. minut - Pogađa braun za vođstvo crno-belih.

Treća četvrtina

30. minut - Dve otvorene trojke su promašili igrači Partizana. Užasan potez Vašingtona koji pravi nesportski faul na tri sekunde do kraja četvrtine. Avramović je pogodio jedno od dva bacanja. Uspeli su da se odbrane crno-beli. Dubai pred poslednjih deset minuta ima poen prednosti - 59:60.

29. minut - Daleka trojka Alekse Avramovića. Prvi poeni Vašingtona i to sa linije penala.

28. minut - Kalates pogađa prvo, ali promašuje drugo slobodno bacanje. Na drugoj strani Anderson bez greške. Pogađa Džekiri sa polu-distance (57:56).

26. minut - Pogodak Karlika Džonsa koji ima 10 poena. Uzvraća Musa na drugoj strani. Elegantno pogađa Džekiri sa polu-distance (54:54).

25. minut - Nije imao sreće Fernando da pogodi uz faul, ali je uspeo da iskoristi oba bacanja. Musa je ostao potpuno sam i opet pogodio trojku. Lako je pogodio Rajt i Dubai ponovo vodi (50:52).

24. minut - Jako lep potez Sterlinga Brauna koji ima četiri poena u ovoj četvrtini. Ne greši Kabengele sa penala.

23. minut - Evo trojke Osetkovskog i ponovo Partizan vodi. Precizan Kabengele na drugoj strani. Fernando siguran sa penala.

22. minut - Pogodio je Musa za tri poena. Braun pogađa za dva.

21. minut - Bez poena u prvom minutu nastavka.

Druga četvrtina

20. minut - Lakić siguran sa penala. Nisu uspeli crno-beli da iskoriste poslednji napad u drugoj četvrtini i sa prednošću odu na pauzu, pa Dubai posle 20 minuta vodi 40:39.

19. minut - Stigla je lopta nekako do Petruševa koji poentira na obruču. Uzvraća Džekiri na drugoj strani (37:40).

18. minut - Pogađa trojku Džanan Musa.

17. minut - Konačno je Sterling Braun namestio ruku i zabeležio prve poene na utakmici.

16. minut - Nakon promašaja Džonsa se lopta odbila do Muse koji proigrava Andersona, a ovaj beleži lake poene.

15. minut - Rajt siguran sa penala. Dubai održava prednost. Važne poene za Partizan postiže Karlik Džons i to pod faulom. Koristi sjajni plejmejker i dodatno bacanje. Zatim laki poeni Osetkovskog u kontri za izjednačenje (33:33).

14. minut - Pogađa Džekiri uz malo sreće sa polu-distance. Siguran Kabengele na drugoj strani. Trojka Isaka Bonge. Kabengele potom koristi oba bacanja i ima osam poena (28:31).

13. minut - Fernando pogađa oba bacanja i to su prvi poeni Partizana u drugoj četvrtini.

11. minut - Dobro se snašao Petrušev u ne baš lakoj situaciji. Zatim još lakih poena za goste posle greške Kalatesa i Vašingtona. Ponovo crno-beli srljaju.

Prva četvrtina

10. minut - Nije uspeo Fernando da pogodi na isteku prve četvrtine posle koje Dubai vodi 23:21.

9. minut - Trojka Osetkovskog za preokret Partizana! Tajm-aut traži Aleksandar Sekulić. Kamenjaš siguran sa penala. Zatim je u narednom napadu bivši košarkaš Budućnosti bio polovičan.

8. minut - Oba puta precizan Fernando. Zatim Angolac beleži lake poene na obruču posle dodavanja Vašingtona.

7. minut - Bonga koristi oba bacanja. Dobra kombinacija Muse i Petruševa i poeni na obruču reprezentativca Srbije (14:20).

6. minut - Pogodak Dilana Osetkovskog na isteku napada iz jako teške pozicije. Hvata domaći tim napadački ritam. Ipak, odbrana još uvek ne funkcioniše pošto Anderson postiže svoju drugu trojku.

5. minut - Budi se Partizan! Džons je pogodio trojku za seriju crno-belih 6:0. Siguran Kabengele sa penala.

4. minut - Ponovo poeni za goste u tranziciji. Mekinli Rajt je protrčao kao brzo voz i već ima šest poena. Na drugoj strani pogodak Bonge uz prekršaj Andersona. Koristi Nemac i dodatno slobodno bacanje (7:13).

3. minut - Još poena za goste koji bolje počinju ovaj duel i Đoan Penjaroja u ranoj fazi mora da reaguje tajm-autom. Anemičan start crno-belih i to koristi Kabengele koji zakucava. Laki poeni za Džekirija na drugoj strani (4:11).

2. minut - Trojka Džastina Andersona iz velike daljine. Dobro otvaranje Dubaija. Evo prvog koša za Partizan. Karlik Džons je pogodio sa polu-distance. Uzvraća istom merom Rajt (2:7).

1. minut - Prve poene na utakmici postiže Mekinli Rajt.

Utakmica je počela!

19:30 - Crno-beli su pre dva dana u Beogradskoj areni slavili rezultatom 84:70 i tako smanjili zaostatak u seriji na 2:1, pa će i večeras biti pod imperativom pobede kako bi vratili seriju u Dubai.

19:00 - Dobrodošli na blog našeg portala posvećen četvrtoj utakmici finala ABA lige između Partizana i Dubaija. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beogradske arene.