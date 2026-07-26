Luka Vildoza je i zvanično postao novi košarkaš Partizana, a ubrzo nakon potvrde transfera pojavile su se i informacije o vrednosti njegovog ugovora. Kako javlja "Telesport", argentinski plejmejker će tokom prve sezone u crno-belom dresu zaraditi 750.000 evra, dok bi mu u drugoj godini pripalo 800.000 evra.

Vildoza je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor, pa bi u slučaju da ostane u Beogradu do njegovog isteka ukupno mogao da zaradi 1.550.000 evra. Reč je o sumi koja se, u poređenju sa aktuelnim cenama na evropskom tržištu, ne može smatrati posebno velikom za igrača sa bogatim evroligaškim iskustvom, pa bi ovaj posao mogao da se pokaže kao veoma isplativ za crno bele ukoliko Argentinac pronađe prepoznatljivu formu.

Novi košarkaš Partizana u Beograd stiže posle sezone provedene u Virtusu iz Bolonje, dok je prethodno nastupao za Panatinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i Baskoniju.

Vildoza je tokom karijere nastupao i u NBA ligi za Milvoki Bakse, dok je sa reprezentacijom Argentine osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2019. godine.