U razgovoru za "Sport klub", rekao je da je vremenom naučio da se nosi sa kritikama i negativnim komentarima.

Takođe, priznao je da mu je žao zbog dela javnosti koji ga je osudio, ali je poručio da mnoge okolnosti nisu poznate široj javnosti.

-Rekao bih da je tanka linija između ljubavi i... Hajde da kažemo 'neljubavi'. Mislim, reč je mržnja, ali nije to tako strašno baš. Da li mi je žao? Verovatno jeste, ali sam u poslednjih nekoliko godina morao da se istreniram za to da ne sme da me dotiče šta drugi ljudi misle.

Dodao je da javnost ne zna kompletnu pozadinu njegovog odlaska iz Crvene zvezde, ali nije želeo da otkriva detalje.

-Mogao bih da... Kada bi ljudi znali celu situaciju, razumeli bi sve. Ali nije moje da pričam o tome. Mnogo toga se izdešavalo - rekao je Petrušev.