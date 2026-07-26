Filip Petrušev iza sebe ima odličnu sezonu u Dubaiju koja je krunisana osvajanjem titule u ABA ligi.

Srpski reprezentativac se u intervjuu za Mozzart Sport dotakao raznih tema, a na početku je otkrio u čemu je razlika između Dubaija i drugih timova u kojima je bio.

- Definitivno je sve od samog početka bilo na veoma visokom nivou. Pre svega, nama igračima je klub omogućio bukvalno sve što nam je potrebno. Putovanja su realno najveća stavka, zbog čestih i dugih letova, ali nama, ili barem meni, a verujem i većini igrača, prolaze veoma brzo i udobno. Naš avion je možda najbolji avion kojim sam se ikada vozio. Put od pet ili šest sati mi mnogo lakše padne nego kada sam u nekim drugim klubovima leteo dva ili dva i po sata ekonomskom klasom. Nekada ne dobiješ ni sedište pored izlaza, pa se bukvalno iskriviš tokom leta, zbog čega se čitav taj dan, a ponekad i sutradan, osećaš lošije. Jednostavno nisi na sto odsto - rekao je Petrušev i dodao:

- To je možda i najveća stavka. Posle svakog treninga imamo obezbeđen obrok i švedski sto. U svlačionici se nalazi sve što ti je potrebno. Uslove za treninge i utakmice ne treba ni da pominjem. Sve stvari koje igračima olakšavaju rad su tu, a klub u tom pogledu napreduje iz dana u dan. Za klub koji postoji tek dve godine i koji iz godine u godinu tako brzo raste, mislim da zaista postavlja određene standarde u Evroligi. Takve stvari se u NBA ligi podrazumevaju, jer ih svi imaju, dok je u Evroligi situacija drugačija. Nadam se da će i ostale ekipe krenuti tim pravcem.

Imao je ponude i drugih klubova, ali ističe da su ga pojedini ljudi sabotirali.

- Jednostavno, ostale opcije nisu bile dovoljno konkretne u više aspekata. Imao sam jednu situaciju u koju ne želim da ulazim, jer se ne bavim tim stvarima, ali su na kraju ostale dve ili tri ekipe. Ta treća ekipa odlučila se za neko drugo pojačanje, dok je druga dobila toliko loših informacija o meni sa određene strane da je Dubai praktično ostao jedina opcija. Siguran sam da je i Dubai dobijao iste informacije, ali su oni najviše verovali u mene i bili najkonkretniji sa ponudom. Na kraju praktično nisam ni imao neki izbor. Najviše kockica poklopilo se tako da potpišem ugovor sa Dubaijem. Jednostavno je bilo tako.

U Dubaiju su srećom shvatili da su dobijali pogrešne informacije...