Srpski reprezentativac Filip Petrušev, doživeo je povredu desnog pregibača kuka pred početak plej-ofa ABA lige.

Ipak, prema najnovijim informacijama, mogao bi da bude spreman za finale i da se nađe u sastavu Dubaija za finale ABA lige protiv Partizana.

Filip je poslednji meč odigrao za Dubai 21. aprila protiv Bosne u Sarajevu u okviru ABA lige.

Upravo zbog povrede na početku plej-ofa, znalo se da ga očekuje višenedeljna pauza.

Kako prenosi "Meridian sport", Petrušev je počeo da trenira individualno, što otvara mogućnosti da se u nekom trenutku finalne serije sa Partizanom vrati na parket.

On tek treba da se priključi timskim treninzima, ali činjenica da je ponovo u pogonu pokazuje da se oporavak odvija u dobrom smeru i da bi uskoro mogao ponovo na parket.

Na 21 utakmici u ABA ligi ove sezone prosečno je beležio 9,6 poena i 4,2 skoka.