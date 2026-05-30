Nakon što se rastao sa Crvenom zvezdom, Saša Obradović je brzo počeo da se pominje kao glavni kandidat za klupu Hapoela iz Jerusalima od naredne sezone.



Tim povodom, uoči četvrtfinalne utakmice izraelskog šampionata, Hapoel se oglasio zvaničnim saopštenjem.

-Klub se ne bavi spekulacijama u vezi sa narednom sezonom. Sva naša pažnja i napori trenutno su usmereni na tekuću takmičarsku godinu i jasan cilj koji je pred nama - osvajanje titule. Svi stojimo iza Jonatana i igrača na tom putu - navodi se u saopštenju kluba, koje prenosi izraelski portal ONE.

Iako je Hapoel na ovaj način pružio javnu podršku aktuelnom treneru Jonatanu Alonu pred nastavak plej-ofa, tamošnji mediji već duže vreme pišu da bi po završetku sezone mogao da promeni sredinu.

Kao jedna od opcija pominje se i odlazak u Tel Aviv, gde bi Alon mogao da se pridruži Odedu Katašu u stručnom štabu Makabija.