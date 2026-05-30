Košarkaš Partizana, Žofri Lovernj, komentarisao je poraz crno-belih od FMP-a u polufinalu KLS-a.

On je istakao da Partizan nije pokazao svoje nabjolje izdanje:

-Nije ovo bilo naše najbolje izdanje, ali je bilo bolje ponašanje nego na Kupu. Izvinjavamo se zbog toga što nismo pobedili. Tako je, kako je. Sada se spremamo za ono što sledi, naredne sezone će biti bolje - rekao je francuski centar za Meridian Sport.

Partizan očekuje finale ABA lige protiv Dubaija, a kako je Lovernj istakao, crno-beli mogu da budu oslabljeni na startu finalne serije.

-Moj zadatak je da pomognem na treningu i da doprinesem tome da ekipa bude bolja, iako neću igrati u regionalnom šampionatu. Nisam siguran šta će da se desi sa Džekirijem, čuo sam da će biti u sastavu od druge ili treće utakmice. Moramo da se borimo - poručio je Lovernj.

Potencijalni izostanak Tonija Džekirija predstavljao bi dodatni problem za Partizan pred početak finala protiv Dubaija, koje će odlučiti novog šampiona ABA lige.