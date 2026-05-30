PSŽ je u velikom finalu u Budimpešti savladao Arsenal posle penala!

Strelci za PSŽ u penal seriji bili su Gonzalo Ramoš, Dezire Due, Ašraf Hakimi, Lukas Peraldo, a Nuno Mendeš nije pogodio.



Za Arsenal su u penal seriji pogađali Viktor Đekereš, Deklan Rajs, Gabrijel Martineli, dok su Ebereči Eze i Gabrijel Magaljaeš bili neprecizni.

Ekipa iz Londona je povela u šestom minutu golom Kaija Haverca. Nemački fudbaler je došao do lopte na sredini terena, a zatim je posle prodora po levoj strani snažnim udarcem pogodio suprotan deo gola PSŽ-a.

PSŽ-a prvu šansu na utakmici imao u 13. minutu, kada je Fabijan Ruiz neprecizno šutirao pored gola Arsenala.

Fudbaler Arsenala Bukajo Saka je u 26. minutu uputio centašut, a golman PSŽ-a Matvej Safonov je uspešno presekao dodavanje ispred Leandra Trosara.

Francuski tim je 43. minutu zapretio Arsenalu, a posle gužve u šesnaestercu Ruiz je glavom prebacio loptu preko gola engleske ekipe.

Branilac titule je do kraja poluvremena pokušavao da izjednači, Usman Dembele i Dezire Due šutirali visoko preko gola, a Ruizov šut je završio u rukama golmana Arsenala Davida Raje.

Haverc je u nadoknadi poluvremena imao priliku da postigne drugi gol na utakmici, ali je njegov šut izblokirao Markinjos.

PSŽ je prvu šansu u drugom poluvremenu imao u 55. minutu preko Ašrafa Hakimija, koji je šutirao iz slobodnog udarca, a David Raja je bio siguran.

Najbolji fudbaler sveta za 2025. godinu Usman Dembele poravnao na 1:1 iz penala u 65. minutu. Prethodno je Kristijan Moskera u svom šesnaestercu oborio Hviču Kvaracheliju.



PSŽ je zatim nastavio sa napadima, a Vitinja je u 73. minutu šutirao preko gola Arsenala.

Kvarachelija je u 77. minutu posle kontranapada i prodora pogodio stativu, a loptu je prethodno zakačio Luis Majls-Skeli.

Obe ekipe su pred kraj regularnog dela utakmice krenule da igraju otvorenije pa je bilo više prilika preko kontranapada.

Vitinja je u 89. minutu imao dobru priliku da reši pitanje pobednika, ali je njegov šut zavšio malo iznad gola Arsenala.

Bredli Barkola je 90+7. minutu istrčao kontranapad i šutirao pored gola Arsenala.

Fudbaleri Arsenala su u 102. minutu zatražili penal nakon duela Nonija Madueka i Nuna Mendeša u šesnaestercu PSŽ-a.

Francuski tim je zapretio u 107. minutu, Barkola je glavom ubacio loptu u šesnaesterac Arsenala, Raja izbio loptu i sprečio Gonzala Ramoša da se nađe u prilici za gol.

Poslednju šansu na meču imao je fudbaler Arsenala Viktor Đekereš u 119. minutu, a njegov šut je bio izblokiran pa je lopta otišla u korner.

Utakmici su prisustvovali srpski košarkaši Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović.

PSŽ - ARSENAL 1:1 (0:1), penali 4:3

Stadion: Puškaš Arena (Budimpešta)

Sudija: Danijel Zibert (Nemačka)

Penali: 4:3 Gabrijel promašuje, PSŽ je odbranio titulu! 4:3 - Beraldo šalje loptu u jednu, Raja odlazi u drugu stranu. 3:3 - Martineli je pocepao mrežu. 3:2 - PSŽ opet vodi, Hakimi je siguran. 2:2 - Rajs donosi izjednačenje Arsenalu. 2:1 - Raja je odbranio udarac Mendešu! 2:1 - Eze promašuje ceo gol! 2:1 - Due vrlo siguran. 1:1 - Đokereš rutinski pogađa. 1:0 - Gonzalo Ramos siguran, Raja nije bio ni blizu! Drugi produžetak: 120. minut - Završen je i drugi produžetak. Penali će odlučiti ko će biti novi šampion Evrope! 119. minut - Solidan napad Arsenala, Timber je pokušao, ostaje 1:1. 114. minut - "Sveci" nešto ofanzivniji u drugom produžetku, ali sve je to jalovo. 110. minut - Kao da i jedni i drugi jedva čekaju penale. Prvi produžetak: 105. minut - Završen je prvi produžetak. 102. minut - Arsenal traži penal! Sjajan prodor Maduekea. Pao je posle duela sa Mendešom, sudija je samo odmahnuo rukom. Ništa od penala. 95. minut - Kao što se i očekivalo, dosta mirno u produžetku. Kraj regularnog dela, idemo u produžetke. 90. minut - Igraće se još šest minuta u regularnom delu. 89. minut - Kakva šansa za PSŽ! Dezire Due je perfektno prihvatio loptu i odložio je za Vitinju, Portugalac je solidno šutirao sa oko 17 metara, ali tik preko gola. 83. minut - Sva je prilika da ćemo gledati produžetke. 77. minut - Velika prilika za PSŽ! Kvarachelija je bio u kontri, šutirao dosta dobro, ali stativa je spasila Arsenal. 70. minut - Nova kratka pauza za osveženje. 65. minut - Goooool! PSŽ stiže do izjednačenja, Dembele strelac iz penala! 62. minut - Kristijana Moskera je faulirao Hviču Kvaracheliju u kaznenom prostoru, VAR proverava i to je penal! 56. minut - Pokušaj Hakimija iz velike daljine, lak posao za Raju. 54. minut - Otvorenim stopalom startovao je Bukajo Saka na Dezirea Duea i sasvim zasluženo postao drugi Arsenalov igrač na utakmici sa žutim kartonom.

47. minut - Prvi žuti karton, Moskera ga je dobio.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Na tribinama je i srpski košarkaš Nikola Jokić. As Denvera je očigledno fan Arsenala, pošto se radovao pogotku Haverca.

Poluvreme, Arsenal vodi golom Haverca iz šestog minuta.

45. minut - Šest minuta nadoknade u prvom poluvremenu.

43. minut - Nuno Mendeš je ubacio u peterac, ali je Inkapie reagovao, pre nego što je Ruis naleteo i glavom loše šutirao.

38. minut - Imao je Arsenal prekid, ali je Gabrijel Magaljaes napravio faul u napadu.

32. minut - Bez rešenja fudbaleri Pari Sen Žermena, još uvek nisu stvorili nijednu veliku priliku.

24. minut - Bukajo Saka je ubacio loptu sa krila ka Trosaru koji je čekao u srcu šesnaesterca, a Safonov je pravovremeno izleteo pred Belgijanca i intervenisao, ali je onda dobio udarac u glavu od Trosara. Nastaviće Rus finale.

23. minut - Pauza za osveženje usred velike vrućine.

18. minut - Bukajo Saka je nehotično igrao rukom u svom šesnaestercu i to čak dva puta, ali je Danijel Zibert samo odmahnuo rukom, a nije ni dobio poziv iz VAR sobe.

11. minut - Pritisak Parižana koji žele momentalno da uzvrate, ali Arsenal se lako brani.

6. minut - Goooool! Arsenal vodi, strelac je Haverc! Maestralan pas Leandra Trosara ka Havercu koji nije bio u ofsajdu, a onda je Nemac zakucao loptu pod prečku Matveja Safonova.

1.minut - Spektakl u Budimpešti je počeo!

16.45 - "Tobdžije" su jedini neporaženi tim u takmičenju, a nokaut fazu su prošli savladavši Bajer Leverkuzen, Sporting i Atletiko Madrid. Polufinale protiv Atletika bilo je paradigmatično za Artetin stil: dva tvrda, iscrpljujuća meča, rešena minimalnom razlikom od 2:1, gde je defanzivna struktura tima došla do punog izražaja.

16.44 - PSŽ-ov put do Budimpešte bio je spektakularan. Ne samo da su pobeđivali, već su i deklasirali protivnike. Ubedljivih 8:2 u dvomeču protiv Čelsija u osmini finala bila je poruka celoj Evropi, dok je eliminacija Liverpula ukupnim rezultatom 4:0 utišala jedan od najiskusnijih timova na kontinentu. Jedini pravi test bio je polufinalni triler protiv Bajerna iz Minhena, rešen ukupnim rezultatom 6:5, koji je pokazao da pariska mašina, iako moćna, može biti i ranjiva.

16.43 - Arsenal, jedan od najvećih engleskih klubova, juri svoj prvi evropski pehar u istoriji, 20 godina nakon jedinog prethodnog finala u kojem je poražen od Barselone.

16.41 - Pari Sen Žermen, branilac titule, ima priliku da postane prvi tim koji je odbranio trofej još od čuvene generacije Real Madrida koja je pod vođstvom Zinedina Zidana vezala tri titule od 2016. do 2018. godine.

16.40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Lige šampiona u kojem se sastaju Pari Sen Žermen i Arsenal. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Budimpešte.