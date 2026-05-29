Denver je pred veoma važnim odlukama ovog leta. Iako će Nagetsi morati da razmatraju razne opcije, posebno im je bitan status ograničeno slobodnog agenta Pejtona Votsona.

U želji da dugoročno zadrže sjajno krilo koje je eksplodiralo u trenucima kada je Nikola Jokić bio povređen, pa je čak dobilo i priznanje MVP nedelje u NBA ligi, Nagetsi će morati da pomere neke druge igrače za koje se, očigledno, smatra da nisu neophodni za lov na titulu.

- Denver nikada nije bio tim koji mnogo troši, zbog čega se širom lige veruje da će Kameron Džonson (koji ima ugovor na isticanju vredan 23 miliona dolara) ili Kristijan Braun (koji je jesenas potpisao petogodišnje produženje ugovora vredno 125 miliona dolara) verovatno biti trejdovani kako bi se oslobodio prostor za ugovor koji bi Votsonu doneo godišnju platu u rangu tih igrača - napisao je Tim Bontemps, novinar ESPN-a.

Votson važi za jednog od najperspektivnijih igrača koji ovog leta izlaze na tržište. Biće ograničeno slobodan agent, što znači da Denver može da izjednači bilo koju ponudu koju mu drugi timovi budu dali.