Ukupno osmi vezani put u karijeri Nikola Jokić je izabran u jedan od tri najbolja tima na kraju NBA sezone (All-NBA), a šesti put u prvi, po čemu je postao rekorder Denver Nagetsa.

Srpski centar je imao 27.7 poena, 12.9 skokova i 10.7 asistencija po utakmici, u druga dva parametra predvodio ligu i postao prvi igrač ikada koji je to uradio, a ekipa je bila treća na kraju ligaškog dela sezone.

U prvom timu NBA lige nalaze se još i MVP Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome, Viktor Vembanjama iz San Antonija, Luka Dončić iz Lejkersa, kao i Kejd Kaningem iz Detroita. Jedino su Jokić i Šej na glasanju dobili svih sto odsto glasova za prvi tim.

U drugom timu NBA nalaze se Džejlen Braun, Džejlen Branson, Kevin Durent, Kavaj Lenard i Donovan Mičel, a u trećem Džejlen Duren, Čet Holmgren, Džejlen Džonson, Tajris Meksi i još jedan igrač Denvera, Džamal Marej. Nagrada se dodeluje za ligaški deo sezone, ali je jasno da je kanadski plej bio očajan u plej-ofu i tako pokvario utisak.