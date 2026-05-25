Košarkaši San Antonija pobedili su Oklahomu u četvrtom meču polufinalne serije NBA lige sa 103:82, ali se ponovo više priča o Šeju Gildžis Aleksanderu.

Takozvani MVP ponovo je radio ono što, bar po kriterijumima NBA lige, MVP treba da radi - da folira kako bi dobio što više faulova i bacanja, pa tako i više poena.

Da se razumemo, niko ne spori talenat koji Kanađanin poseduje, ali teško da najbolji igrač lige zaista igra ovako.

Nećemo sada pominjati šta je sve tokom sezone suđeno Šeju, ali je sve stalo u ovaj faul koji je dosuđen Diaranu Foksu. Igrač Sparsa nije ni dotakao Šeja, čak se i zaustavio na vreme, pomerio, ali je sudija nekako opet podigao ruku i dosudio faul.