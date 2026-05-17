Umesto njega, na tronu je drugu godinu u nizu Šej Gildžes Aleksander, prenosi Šams Čaranija sa ESPN-a.

As Denvera je propustio nekolicinu utakmicu zbog povrede. I pored činjenice da je imao najbolje brojke, NBA liga je odlučila drugačije.

Tako je Šej Giledžes Aleksander, saigrač našeg Nikole Topića iz Oklahome, postao 14. igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio nagradu za MVP-a u dve uzastopne sezone.

Kada su brojke u pitanju, Nikola Jokić je ove sezone u proseku beležio 27,7 poena po meču uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija, a imao je 56,9% uspešnosti na šutu iz igre.

Što se Šeja tiče, on je svoju igru bazirao na poenima, pa je tu efikasniji od Jokića sa 31,1 poenom po meču, dok je imao i 4,3 skokova i 6,6 asistencija.