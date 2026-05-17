Rat u Ukrajini traje više od četiri godine, ali ruski i beloruski teniseri i teniserke mogu da se takmiče na turnirima, doduše pod "belom zastavom".

To i te kako smeta ukrajinskim predstavnicima. Prethodnih godina je viđeno pregršt incidenata zbog toga. Uglavnom se preskaču ustaljene formalnosti poput rukovanja, a često se dešava da konferencije uoči i posle meča odu u pogrešnom smeru.

Tako je bilo i na turniru u Strazburu, gde su se sastale Ruskinja Julija Putinceva i Ukrajinka Oleksandra Olinikova.

Iako Putinceva već godinama, još od pre rata, nastupa pod zastavom Kazahstana, njena odluka da nastupi na turniru u Sankt Petebrugu nikako se nije svidela Ukrajinki koja je optužila da se bogati "krvavim novcem".

- Učestvovanje u Gaspromovim turnirima je direktna, aktivna podrška ratu protiv Ukrajine. To neće biti zaboravljeno ili resetovano vremenom. Uzimanje krvavog novca je nemoralno i sudara se sa osnovnim konceptom humanosti. Moj izbor je da se ne rukujem sa takvim teniserkama, bez obzira na nacionalnost ili zastavu pod kojom se takmiče. Moj izbor je da o ovome pričam javno i direktno - napisala je Olinikova.

Ovo nije prvi put da Ukrajinka javno napada koleginice iz Rusije i Belorusije, a na meti joj je najčešće najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka.

Zanimljivo, Olinikova je pet godina igrala za reprezentaciju Hrvatske. Tek kada je počeo rat prihvatila je poziv nacionalnog tima svoje zemlje.

- Nisam imala snage ni da odgovaram na poslovne poruke ili prijateljima, i osećala sam krivicu zbog takvog stanja, ali sve što se dešavalo bilo je jednostavno previše iscrpljujuće. Zato ću nastaviti da govorim kako stvari stoje. Neću dozvoliti da me slome i neću dozvoliti da me ućutkaju. Na kraju, jednostavno ne mogu da prihvatim ovaj nivo pritiska i cenzure - jer onda ne vidim poentu. Ne znam koliko ću još igrati, ali mi je važno da govorim svoju istinu kroz ono što radim. Rat traje, i postoje ljudi koji ga sprovode, podržavaju, finansiraju, normalizuju, promovišu - i imam pravo da ih imenujem - rekla je Olinikova.