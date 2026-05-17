Srpska teniserka Elena Milovanović napravila je veliko iznenađenje i osvojila turnir u Monastiru pobedom nad Amerikankom Karolin Ansari sa 2:0 (6:1, 7:5).

Srpkinja je odigrala sjajan turnir i u samo mesec dana po drugi put podigla titulu u Tunisu jer je krajem aprila takođe slavila.

Naša teniserka koja je trenutno 636. igračica sveta savladala je 290. na WTA listi, pa je jasno da je u pitanju ozbiljan podvig.

Ovaj trijumf doneće joj 17 pozicija bolji plasman na novoj listi, a Srpkinja će pokušati da se domogne TOP 500.