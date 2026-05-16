Laslo Đere je osvojio titulu na čelendžeru u portugalskom Oeirašu. Srpski teniser je u finalu savladao Amerikanca Emilija Navu sa 2:0, po setovima 6:3, 6.4. Đere je tako stigao do treće titule u karijeri na čelendžerima.

Odigrao je 13 finala na turnirima iz ove kategorije i sada je na skoru 3-10. Takođe, ovo mu je bilo prvo finale od 2023. i Sardinije, a prva titula od 2018. i čelendžera u Milanu.

Morao je Đere da igra kvalifikacije za ovaj turnir, a u glavnom žrebu je redom pobeđivao Heidea, Safjulina, Smita, Delijena (predaja) i sada Navu. Na putu do trofeja je izgubio samo jedan set.

Laslo je u prvom setu napravio brejk u ranoj fazi. Bio je vrlo siguran u svojim servis gemovima i bez većih problema je sačuvao prednost do samog kraja. U drugom setu je loše počeo i doživeo pad u četvrtom gemu, kada je Nava poveo sa 4:1. Međutim, Srbin je osvojio pet gemova u nizu i tako došao do pobede i titule.

Tako je Đere osvojio preko potrebne bodove u borbi za povratak u svetski vrh, pa će od ponedeljka biti 238. teniser sveta. Rolan Garos neće igrati ove godine zbog pada u renkingu.