Grčki mediji su preneli informaciju da je Nik Kalates pred odlaskom iz Partizana i da će karijeru nastaviti u PAOK-u. Crno-beli iz Soluna se neće na tome zaustaviti i mogli bi u svoje redove da dovedu još jednog reprezentativca Grčke.

Naime, Jorgos Papajanis se nalazi na meti kluba koji trenira Andrea Trinkijeri. Athletiko prenosi da će bivši košarkaš Panatinaikosa izvesno napustiti Efes i da je u poodmaklim pregovorima sa PAOK-om, te da su dve strane blizu dogovora.

Papajanis je letos potpisao za Efes. Dobro je počeo sezonu, ali je u oktobru doživeo tešku povredu, zbog koje je izgleda i završio epizodu u Istanbulu. Grčki mediji navode i da se centar u međuvremenu oporavio, pa bi u slučaju dogovora sa PAOK-om mogao da se vrati u domovinu posle tri godine. Papajanis je pre Efesa igrao za Panatinaikos, Fenerbahče i Monako.