Poljski fudbaler Robert Levandovski saopštio je danas da napušta Barselonu na kraju sezone.

- Posle četiri godine pune izazova i napornog rada, vreme je da krenem dalje. Odlazim sa osećajem da je moja misija ispunjena. Četiri sezone, tri titule prvaka Španije. Nikad neću zaboraviti ljubav koju su mi navijači pokazali od prvih dana - napisao je Levandovski (37) u oproštajnoj poruci.

Iskusni poljski napadač je odigrao za Barselonu 191 meč u svim takmičenjima u kojima je dao 119 golova. Uz tri titule prvaka Španije, Levandovski je sa Barselonom osvojio i jedan Kup kralja.