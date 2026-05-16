Selektor fudbalske reprezentacije Obale Slonovače Emers Fae objavio je spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Na spisku se nalazi 26 fudbalera:

Golmani: Jahija Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont,

Odbrana: Emanuel Agbadu, Kleman Akpa, Usman Diomande, Gela Due, Gislen Konan, Odilon Kosunu, Evan Endika, Vilfed Singo,

Vezni red: Seko Fofana, Parfe Gujagon, Krist Inao Ulai, Frenk Kesi, Ibrahim Sangare, Žan Mišel Seri,

Napad: Simon Adingra, Anž-Joan Boni, Amad Dijalo, Umar Dijakite, Jan Diomande, Evan Gesan, Nikolas Pepe, Bazumana Ture, Eli Vai.