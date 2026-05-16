Fudbaleri Seltika dočekuju Harts u poslednjem kolu škotske Premijer lige.

Da vam je neko bilo kad u prethodnih 40 godina rekao za ovaj duel, smatralo bi se da je samo još jedan običan okršaj tima iz Glazgova i Edinburga.

Ipak, ove subote pada direktna odluka o šampionu Škotske, a čuvena "srca" imaju istorijsku šansu da prekinu dominaciju Seltika i Rendžersa.

Sve osim pobede Seltika donelo bi im trofej jer imaju bod više uoči ovog meča.

Prenos duela o kom priča čitav svet je na kanalu Arena sport Premium 1 od 13.30 časova.