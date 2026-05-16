Počeli su da izlaze spiskovi reprezentacija za predstojeće Svetsko prvenstvo, a poslednja u nizu je listu igrača na koje računa za planetarnu smotru objavila Južna Koreja.

Među pozvanima nalaze se i jedan sadašnji, kao i jedan bivši fudbaler Crvene zvezde, a u pitanju su desni bek crveno-belih Jung vu Seol, kao i nekadašnji ljubimac navijača srpskog šampiona, In bom Hvan.

Golmani: Hjon-vu Džo (Ulsan), Seung-gju Kim (FC Tokio/Japan), Bum-kun Song (Džonbuk)

Odbrana: Mun-hvan Kim (Daejeon), Min-dže Kim (Bajern Minhen/Nemačka), Te-hjon Kim (Kašima Antlers/Japan), Džin-seob Park (Džeđijang/Kina), Jong-vu Seol (Crvena zvezda/Srbija), Jens Kastrop (Borusia Menhengladbah/Nemačka), Ki-hjuk Li (Gangvon), Te-sok Li (Austrija Beč/Austrija), Han-bom Li (Midtjiland/Danska), Ju-min Čo (Šardža/UAE)

Vezni red: Džin-gju Kim (Džonbuk), Džun-ho Be (Stouk siti/Engleska), Seung-ho Pek (Birmingem/Engleska), Hjon-džun Jang (Seltik/Škotska), Dži-sung Eom (Svonsi/Vels), Kang-in Li (Pariz Sen Žermen/Francuska), Dong-gjong Li (Ulsan), Dže-sung Li (Majnc/Nemačka), In-bom Hvan (Fajenord/Holandija), Hi-čan Hvan (Vulverhempton/Engleska)

Napadači: Hjon-min Son (LAFC/SAD), Hjon-gju O (Bešiktaš/Turska), Ge-sung Čo (Midtjiland/Danska)