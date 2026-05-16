Sve više se priča o dolasku Armonija Bruksa u Partizan. Američkom beku na kraju sezone ističe ugovor sa Armanijem, a kao sledeća stanica se spominje Beograd. Sada su se pojavile nove informacije koje će obradovati "grobare".

Grčki "SPORT24" je objavio da će Bruks potpisati dvogodišnji ugovor i biće jedno od prvih pojačanja srpskog i regionalnog šampiona za narednu sezonu.

Kako se navodi, pregovori su uspešno završeni i očekuje se da sjajni Amerikanac od leta obuče crno-beli dres.

Armoni Bruks iza sebe ima fantastičnu sezonu u Evroligi. Prosečno je beležio 13,1 poen po utakmici, uz impresivnih 41,6 odsto šuta za tri poena, a uz to je imao i 3,5 skokova po meču. Odigrao je svih 38 utakmica u dresu tima iz Milana u elitnom takmičenju i bio je jedan od najkonstantnijih igrača ove ekipe.

U Armani je stigao 202. godine, a pre toga je igrao u NBA ligi. U najjačoj ligi sveta je nastupao za Hjuston, Toronto i Bruklin. Upisao je 84 nastupa, a u ruki sezoni je postizao 11,2 poena po meču uz 3,4 skoka i 1,5 asistencija.

Partizan na leto očekuje velika rekonstrukcija ekipe. Već uveliko se priča o igračima koji bi naredne sezone mogli da obuku crno-beli dres, a deluje da je Bruks veoma blizu dolaska.