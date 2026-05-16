Nedugo nakon što je preuzeo kormilo nad Kolubarom iz Lazarevca odmah je aktivirao bombu. Stefan Birčević je od četvfrtka i zvanično postao trener, a sada je angažovao bivšeg saigrača, koji će mu biti kapitalno pojačanje u Košarkaškoj ligi Srbije.

Lazarevčani su angažovali Uroš Lukovića, koji se vratio u srpsku košarku i staviće se na raspoalaganje svom velikom prijatelju.

Nekadašnji član Partizana je prošle sezone igrao u Kumanovu gde je prosečno beležio 17,3 poena i 11 skokova po utakmici.