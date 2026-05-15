Njihova romansa bila je puna uspona i padova, a Skot je ostao upamćen kao jedini muškarac kojem je Ana pružila drugu šansu. Navodno, zbog njihove veze došlo je i do nesuglasica između Ivanovićeve i Jelena Janković piše "Kurir".

Ana i Adam prvi put su uplovili u vezu u julu 2009. godine, neposredno nakon Vimbldona. Njihova ljubav trajala je oko godinu dana, nakon čega je usledio raskid. Ipak, emocije nisu potpuno nestale, pa su obnovili romansu u novembru 2011. godine.

Drugi pokušaj, međutim, nije potrajao, konačan kraj usledio je u aprilu 2012. godine.

Tokom jednog od perioda kada nisu bili zajedno, Ana je početkom 2011. godine u razgovoru za australijske medije otvoreno govorila o izazovima koje donosi profesionalni sport i održavanje ljubavne veze.

"Ako želite da se 100 odsto posvetite karijeri, jako je teško dati i 100 odsto nečem drugom. Jako je važno pronaći ravnotežu, a i kroz život vam se menjaju prioriteti", rekla je tada Ivanovićeva.

Ipak, uprkos velikim emocijama i činjenici da je australijski golfer često prelazio pola sveta kako bi pratio njene mečeve, ljubav nije opstala.

Ana se kasnije udala za Bastijana i nastavila drugim putem...