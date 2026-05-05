Vest da Ana Ivanović ima novog partnera, zagolicala je sve. Ipak, o njemu se ne zna mnogo.

Prema rečima izvora bliskih bivšoj teniserki, reč je o muškarcu koji nije deo javnog sveta. Stranac, uspešan u svom poslu, ali daleko od medijske pažnje, upoznao ju je u trenutku kada joj je, kako kažu, stabilnost bila najpotrebnija. Njihov odnos, za razliku od prethodnih, razvijao se daleko od očiju javnosti bez zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, bez pojavljivanja na javnim događajima.

- Ona sada bira mir bez senzacionalizma. Posle svega što je prošla, shvatila je koliko joj znači privatnost, naročito u emotivnom smislu. Ovaj put ne želi da deli svoju sreću sa celim svetom bar ne dok ne bude sigurna da je to to. Najbliži prijatelji upućeni su u njenu novu ljubavnu priču, ali to brižljivo čuvaju za sebe - ističe izvor bliza teniserki.

U čemu je razlika? Jasno je da se bivša teniserka u braku sa Švajnijem mnogo opekla. Slika koju su slali u svet bila je potpuno lažna. Delovali su kao skaldan i nasmejan par, koji uživa u ljubavi, ali... Iznutra je sve to bila farsa i laž.

Izgleda da je Ana sada rešila da promeni priču. Rešila je da svoju intimu drži daleko od očiju javnosti i samo za sebe. Isti izvor navodi da je to bio jedan od glavnih uslova za novog partnera.

Jasno je koliko je Ivanovićeva bila povređena i koliko je sve što se desilo sa Švajnijem loše uticalo na nju. Sada je opreznija i sigurno će proći još dosta vremena dok javno ne pokaže dečka.