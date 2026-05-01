-To što je on postigao, zaista je neverovatno. Poznajemo se otkada smo bili veoma, veoma mladi i veoma dugo smo prijatelji. Veoma je inspirativno videti koliko daje Srbiji i narednoj generaciji. Bez sumnje, može da osvoji još neki gren slem. Nivo njegove igre je i dalje visok i može da se takmiči i sa najboljima. Na gren slemovima stiže do polufinala ili finala, tako da je uvek blizu titule. Njegova je karijere fenomenalna i ne verujem da će je neko lako ponoviti.

Govorila je i o Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru.

-Fantastično je kakvo su interesovanje za tenis njih dvojica izazvali, a tako su mladi. Podigli su ovaj sport na novi nivo. Njihovi stilovi su malo različitti, ali su veoma kvalitetni. Za tenis je uvek fenomenalno kada su glavni asovi različiti. Posle velike četvorke uverena sam da ovakva rivalstva mnogo pomažu sportu. Važno je i da mladi igrači stalno iskaču u prvi plan.

Ana se osvrnula i na ženski tenis.

-Sada je mnogo jača konkurencija, mnogo je teniserki koje mogu da se nadmeću za najveće trofeje. Miru Andrejevu treba istaći, kao i Koko Gof, koja je već osvajala gren slemove. Mnogo je dobrih teniserki, pogovo američkih, što je dobro posle Serene i Venus Vilijems. Arina Sabalenka je dominantna, ali se približava Jelena Ribakina. Mislim da Andrejeva ima najveće šanse za titulu u Madridu - istakla je Ivanovićeva.