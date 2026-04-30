Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Madridu pošto je savladao Španca Rafaela Hodara rezultatom 2:0 (6:2, 7:6(7:0)) za sat i 57 minuta. Siner je prvi set dobio lako, sa dva brejka i bez izgubljenog servisa.

U drugom setu nije bilo brejka, iako su obojica tenisera imala po tri brejk lopte. Odlučivao je taj-brejk u kom Siner nije prepustio nijedan poen rivalu i tako stigao do pobede i plasmana u polufinale.

Ono što je bilo posebno u ovom susretu jeste činjenica da je poražni teniser dobio ogromne ovacije! Čak je i sam Siner dugo aplaudirao mladom Rafi.

Pokazao je Španac da je budućnost tenisa i da će u budućnosti tek uraditi velike stvari.