Srpska teniserka Luna Vujović (16) osvojila je najveću titulu u karijeri, pokorivši konkurenciju na ITF turniru iz kategorije 35 u Kazablanki.

Vujovićeva je osvojila drugu titulu u karijeri, nakon trijumfa u Monastiru na turniru iz serije 15 prošle godine, a ovo joj je bilo ukupno peto finale iz Fjučers kategorije.

Najtalentovanija srpska mlada teniserka je do podizanja trofeja došla pobedom u finalu nad Špankinjom Aran Tešido Garsijom, sa 6:4, 6:4.

Na putu do titule prethodno je savladala Vargovu, Martines Cires, Sako i Sijeg.

Ovo je Luni drugi dobar rezultat u kratkom periodu, pošto je pre manje od mesec dana igrala finale na 15-ici u Kuršumlijskoj Banji.

Ova titula znači da će Luna sa samo 16 godina od ponedeljka biti u prvih 550 na svetu.



