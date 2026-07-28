Ana Ivanović nedavno je bila gošća emisije Slavena Bilića "(Ne)uspjeh prvaka" i tom prilikom govorila je o različitosti na terenu baš sa saigračicom iz nacionalnog tima.

-Jelena Janković i ja smo u tom periodu bile potpuno različiti tipovi igrača, sa drugačijim karakterima i stilom igre. Ja sam imala agresivniji forhend i ofanzivniji pristup, dok kod nje nije postojala lopta koju Jelena nije mogla da stigne i udari - otkrila je Ana Ivanović.

Međutim, kako Ana nije konkretno govorila o odnosu van terena sa Jelenom, vredi se prisetiti izjave Snežane Janković. Iako su na terenu Ana i Jelena ispisivale istoriju srpskog tenisa, njihov odnos godinama je bio jedna od glavnih tema u javnosti. Posebno se pamti izjava Snežane Janković, majke Jelene Janković, koja je javno zamerila što njena ćerka, uprkos povredi, nastupa za reprezentaciju Srbije, dok Ana Ivanović nije bila deo nacionalnog tima.

-Moja ćerka je propustila samo jedan meč za Srbiju tokom čitavih deset godina. Uprkos ozbiljnoj povredi zgloba pretrčala je pola planete kako bi stigla da igra za svoju zemlju. Za to vreme, neko drugi je uživao i pio kafu dok se moja ćerka povređena borila za svoju zemlju - kazala je Jelenina majka za "Stori".

Njihov odnos nikada nije bio isti i potpuno je jasno da je narušen...