Nakon što je dogovor sa Andreom Pirlom poništen zbog njegovih saradnji sa ruskim kompanijama, Fudbalski savez Italije okrenuo se drugoj opciji.

Novi selektor "azura" biće Roberto Manćini, čovek sa kojim je Italija osvojila Evropsko prvenstvo 2021. godine.

Manćini je pet godina bio selektor do kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine, a otišao je posle trećeg mesta u Ligi nacija.

Nakon toga bio je selektor Saudijske Arabije i trener Al Sada. Pre toga radio je u Zenitu, Interu, Galatasaraju, Mančester sitiju, Fiorentini, Laciju...