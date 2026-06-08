Roberto Manćini uskoro bi ponovo mogao da preuzme reprezentaciju Italije, pošto je pema pisanju tamošnjih medija najozbiljniji kandidat za ovu funkciju.

Nakon što su izostali i sa trećeg uzastopnog Svetskog prvenstva, Azure čekaju neke vrlo bitne odluke na putu ka ozdravljenju i povratku na staze stare slave. Uskoro se očekuje da FS Italije dobije novog predsednika, a vodeći kandidat za ovu funkciju je Đovani Malago koji već ima jasno određenu metu kada je u pitanju novi selektor. Prema pisanju Đanluke Di Marcija, njegov prvi pik za klupu reprezentacije je Robrto Manćini.

Manćini je već vodio Italiju od 2018. do 2023. godine, a 2021. je reprezentaciju svoje zemlje odveo do titule šampiona Evrope.

Ipak, potom je doživeo neuspeh u kvalifikacijama za Mundijal naredne godine, kada je u baražu kobna po Azure bila Severna Makedonija. Po napuštanju klupe Azura godinu dana je predvodio Saudijsku Arabiju.

Ipak, Manćini se sada nalazi pred povratkom na klupu državnog tima, a mediji na Apeninima spekulišu da će potpisati ugovor do 2030. godine, vredan 2.000.000 evra godišnje.

Iskunis stručnjak je u više navrata priznao da je odlazak iz italijanske reprezentacije bio greška i izrazio je žaljenje zbog te odluke, a sada će imati priliku da tu grešku ispravi.

Izbori za predsednika Fudbalskog saveza Italije održaće se 22. juna, a Đovani Malago je vodeći kandidat i ima blisku vezu sa Manćinijem, za kojeg se očekuje da ponovo preuzme Azure.