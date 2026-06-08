Pobedničku ponudu na aukciji za dva mesta među slavnim ličnostima, za utakmicu koja se igra noćas od 2 časa po srednjoevropekom vremenu u Medison Skver Gardenu u Njujorku, dali su advokatska firma Gibson Dan i firma za privatni kapital Veritas Kapital.



Oni su platili milion dolara za prvu utakmicu velikog finala NBA lige u Medison Skver Gardenu još od 1999. godine, a prihod će otići Fondaciji Vrt snova.



Niksi su saopštili da je to najveća pojedinačna donacija u istoriji Fondacije, koja sarađuje sa kompanijama Medison Skver Gardena za pomoć deci u tom području.

Radi se o VIP ulaznicama pored terena.



Te ulaznice Niksi ne prodaju, pošto ih klub poklanja slavnim ličnostima poput glumaca Timotija Šalamea, Bena Stilera i drugih.

I ostale ulaznice za utakmicu su preskupe. Karte za najjeftinija mesta u gornjem delu hale prodavale su se na sekundarnim tržištima i za više od 6.000 dolara, dok karta za mesto pored terena košta više od 75.000 dolara.



Niksi vode 2:0 protiv San Antonija, nakon što su pobedili u obe utakmice na gostujućem terenu. Serija se igra na četiri pobede, a naredna dva duela igraće se u Njujorku.