Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp neće prisustvovati predstojećoj četvrtoj utakmici finalne serije plej-ofa Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) između Njujorka i San Antonija, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).



Meč je na programu u noći između srede i četvrtka u njujorškoj dvorani Medison Skver Garden, a poznati NBA insajder i novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da je Tramp, koji je prisustvovao prethodnoj utakmici serije, onemogućen da dođe na četvrti meč zbog "sukoba u rasporedu i obaveza".



U toku intoniranja himne SAD-a pred početak treće utakmice ove finalne serije, Tramp je bio prikazan na velikim ekranima u hali, nakon čega je publika u Medison Skver Gardenu glasno izviždala američkog predsednika.



Negodovanje navijača prestalo je kada je Trampa na ekranima zamenila slika američke zastave.



Tramp je postao prvi aktuelni američki predsednik koji je prisustvovao finalnoj utakmici NBA lige.



Njujork je izgubio u tom meču, a u finalnoj seriji protiv San Antonija trenutno vodi 2:1.