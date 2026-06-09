Legendarni fudbaler Partizana, Saša Ilić, ponovo se vratio u Humsku nakon sedam godina i sada će predvoditi crno-bele sa trenerske klupe.

Još jedan u nizu bivših asova Partizana, Brazilac Leonardo, koji je pre desetak godina dominirao u dresu crno-belih, sada se oglasio i nije krio oduševljenje što se Sale Ilić vratio u Partizan.

Ugovor je potpisan na dve godine.

Bivši as Partizana i saigrač Saše Ilića se oglasio i tako poslao moćnu poruku novom treneru "parnog valjka".

-Ovaj momak zna mnogo o fudbalu i bio je sjajan igrač. Navijam za tebe, prijatelju - napred, kapitanu - napisao je Leonardo.