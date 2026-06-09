Fudbalski svet zatekla je tužna vest o smrti Bena Aziza Zagrea, bivšeg reprezentativca Burkine Faso, koji je preminuo u 27. godini.

Zagre je izgubio bitku s tumorom kolena. Prošlog leta bio je prisiljen da završi profesionalnu karijeru nakon što mu je dijagnostikovana teška bolest. Poslednji klub za koji je nastupao bio je ruski drugoligaš Šinik iz Jaroslavlja.

Tamo je pružao i najbolje partije u karijeri, a u sezoni 2024./25. proglašen je i najboljim igračem ekipe, navodi francuski RMC Sport. Prema pisanju lokalnih medija, u aprilu 2025. bio je podvrgnut operaciji uklanjanja tumora na kolenu. Uprkos lečenju i velikoj borbi, bolest je na kraju ipak bila jača.

Od njega se emotivnom porukom oprostio nekadašnji saigrač iz reprezentacije Mohamed Konate, koji danas igra za ruski Ahmat Grozni.

- Počivaj u miru, brate. Dugo si se svim silama borio protiv te bolesti. Žalosno je što su mnogi bili uz tebe samo dok je sve išlo dobro - poručio je Konate.

Zagre je za reprezentaciju Burkine Faso upisao jedan nastup.