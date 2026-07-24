Bivši reprezentativac Srbije – Luka Milivojević se definitivno rastao sa Al Nasrom.

Nije isključeno da će ostati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali definitivno neće biti na raspolaganju Miloša Milojevića u narednoj sezoni. To znači da ni sa Dušanom Tadićem neće deliti svlačionicu, jer će izvesno bivši kapiten Srbije pojačati Al Nasr.

Milojević je pre nekoliko meseci napunio 35 godina, ali deluje da još ima fudbala u njemu. Već tri godine je na Bliskom istoku, a prethodno je nastupao za Kristal Palas, kada je u jednom momentu bio i kapiten tima.