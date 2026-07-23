Tim iz Holandije je na "Karađorđu" slavio 4:1 i ostavio srpskom predstavniku samo samo teoretske šanse da se vrati.

Uspeli su Novosađani u prvom poluvremenu samo da izjednače u jednom trenutku, međutim, Ajaks je bio ubedljiv tokom čitavog toka utakmice. Miroslav Tanjga bio je potpuno realan i iskren:

- Upravo to. Prvo poluvreme smo imali neke šanse iako su imali napade od prvog minuta. Pokazali su moć i kvalitet, tokom čitave utakmice nismo mogli da im pariramo na fudbalski način. Pobeda Ajaksa na kraju zaslužena, možda malo i previsoka.

Vojvodinu očekuje praktično nemoguć posao u revanšu:

- Vojvodinu uvek čeka težak posao čeka kad igrate protiv ovakvih ekipa, ali dobro, šta je tu je, takav je posao.