Argentinski fudbaler Alehandro Garnačo prešao je iz Čelsija u Aston Vilu, saopštio je danas klub iz Birmingema.



Kako je saopšteno iz oba kluba, Garnačo (22) će igrati za Aston Vilu do kraja sezone 2026/27 kao pozajmljen igrač Čelsija.



Garnačo je prošlog leta prešao iz Mančester Junajteda u Čelsi za 40 miliona funti, ali nije uspeo da se nametne u "plavcima". Odigrao je u svim takmičenjima 43 utakmice za Čelsi u kojima je dao osam golova.