Očekuje nas ukupno devet profi mečeva, pet u boksu, i jedan manje u kik-boksu, kao i dva preliminarna u mlađim kategorijama, a početak borilačkog programa zakazan je za 18.00.
Tim povodom, u Sarajevu je održano i zvanično merenje uoči događaja, a svi borci zadovoljili su težinske kategorije. Sve je prošlo bez ikakvih tenzija, dok su jedine "varnice" viđene tokom suočavanja boraca u glavnoj borbi - Almira Memića i Migela Luisa Vaskeza, gde je "Srpski Tajson" pogledom "zaledio" protivnika.
Sam događaj upotpunili su i predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, čuveni kik-bokser iz BiH Dževad Poturak, kao i jedan od najboljih boraca današnjice iz BiH - Ahmed Krnjić.
Podsetimo, sam događaj će biti podeljen u dve sesije - prva je zakazana za 18.00, kada ćemo gledati kik-boks mečeve, a nakon toga, očekuje nas i bokserski spektakl.
Direktan prenos događaja, omogućen je na TV kanalu ArenaFight, sa početkom od 18.00.
Spisak svih mečeva:
BOKS
Matija Gajević - Marko Petričević
Leo Cvitanović - Aidar Oroskulov
Ahmed Džananović - Miloš Janjanin
Benjamin Poturak - Stefan Mihailov
Almir Memić - Migel Luis Vaskez
KIK-BOKS
Dimitrije Đorđević - Muhamed Dupljak
Veljko Koturović - Isa Zildžić
Ilija Antić - Irman Botić
Benjamin Guta - Ermin Hadžija
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