Čuvena američka skijašica Lindzi Von je priznala da se i dalje suočava sa velikim problemima, otkrivši da joj je hodanje i dalje izuzetno teško.

Ona je u razgovoru za magazin People otkrila je da je potpuni povratak još daleko.

- Iskreno, i dalje mi je veoma teško da hodam. Skočni zglob mi je još slomljen i to ponekad izgleda veoma uznemirujuće - rekla je Von.

Lindzi je ponovo počela da trenira u teretani, ali ističe da rehabilitacija još nije ni blizu kraja. Leva noga dobro zarasta, dok najveći problem i dalje predstavlja desni skočni zglob, koji još nije u potpunosti zalečen.

Von je otkrila da je mesecima bila vezana za invalidska kolica, a zatim je dugo koristila štake. Gotovo tri i po meseca nije mogla da napravi nijedan korak bez tuđe pomoći.

Na društvenim mrežama nedavno je objavila video u kojem je prikazala put od invalidskih kolica do povratka treninzima u teretani, uz poruku da joj je za taj napredak bilo potrebno punih pet meseci, ali da je do potpunog oporavka čeka još dug put.