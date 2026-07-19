Prema zvaničnom izveštaju, sportistkinju je, dok je vozila bicikl, prvo pretekao automobil, koji se potom iznenada zaustavio i naglo krenuo unazad i udario direktno u nju.

Vozač automobila je odmah lišen slobode i biće optužen za ubistvo iz nehata.

Hana Rep, koja je rodom iz Indijane, uspešno se bavila atletikom pre nego što je odlučila da uđe u ring. Profesionalnu boksersku karijeru započela je 2024. godine, a paralelno sa žestokim treninzima radila je i puno radno vreme kao inspektor za zaštitu od požara.

Svega mesec dana pre ove tragedije, u junu, Hana se borila za prestižnu titulu svetske šampionke u WBC verziji u lakoj kategoriji, ali je u tom meču u Orlandu poražena od Tijare Braun. Profesionalni put je završila sa respektabilnim skorom od osam pobeda, jednog poraza i jednog nerešenog ishoda.

Od mlade bokserke oprostio se i Maurisio Sulejman, prvi čovek WBC asocijacije.

Bila je izuzetna devojka u ringu, ali pre svega, neprocenjiv i voljen član naše kompletne bokserske porodice.

Posebno emotivna bila je njena poslednja rivalka, aktuelna šampionka Tijara Braun, koja je istakla da joj je Hana bila "najbolja plesna partnerka" u karijeri. Ona je podelila i prelepu anegdotu koja se dogodila neposredno pre nego što su zadale prve udarce jedna drugoj.

Hana mi je tražila autogram tik pred sam početak meča. To mi je potpuno ispunilo srce toplinom, jer smo se u tom momentu bukvalno spremale za rat u ringu, a ona je pokazala takvo poštovanje i veličinu. Imale smo strašnu borbu i bila mi je istinska čast što sam delila ring sa njom.