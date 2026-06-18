Talentovani britanski bokser Kolin Kerni (22) preminuo je u bolnici od posledica teških povreda glave zadobijenih nakon pada iz vozila u pokretu na tajlandskom ostrvu Puket, potvrdili su lokalni zvaničnici i Bokserski savez Škotske.

Kerni, koji je u profesionalnoj karijeri bio neporažen sa skorom od 10 pobeda u isto toliko mečeva, stradao je nakon incidenta koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima.

Prema izveštajima istražitelja, on je pao na glavu iz "tuk-tuka" (lokalnog taksi vozila) u pokretu, nakon što se posvađao sa vozačem oko cene prevoza.

Medicinske službe pronašle su Kernija u nesvesnom stanju i u lokvi krvi oko 4.10 ujutru. Veruje se da bokser kod sebe nije imao gotovinu, te da je dogovor bio da ga vozač odveze do bankomata pre nego što stignu do hotela u kojem je odseo.

- Duboko smo ožalošćeni zbog odlaska bivšeg reprezentativca Kolina Kernija. On je više puta predstavljao Škotsku na prestižnim takmičenjima poput Evropskog juniorskog prvenstva i Svetskog prvenstva za mlade - navodi se u saopštenju Bokserskog saveza Škotske.