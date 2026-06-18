Ronaldo nije pružio dobru partiju protiv Konga. Bio je nevidljiv na terenu, a čak i onda kada je imao kontakte sa loptom možda nije trebalo da ih ima. Tako je i legendarni Tijeri Anri video nastup Portugalca na prvom meču Svetskog prvenstva, a nakon utakmice uputio mu je kritike.

- Ako protrčite ovuda, dopuštate defanzivcu da vas dočeka u petercu. Ali on hoće da pogodi i zato ulazi u putanju Bruna Fernandeša. Da on nije ušao u peterac, morali biste da ga pratite, pa bi to bio zicer za Fernandeša - rekao je Anri.

Portugal je doživeo neočekivani udarac na početku Mundijala. Jednostavno su morali da pobede na ovom meču protiv Konga...